Caso suspeito de coronavírus em Paraíso é descartado e outros casos são investigados

Conforme apurou o Portal Atitude com uma fonte da Secretaria de Saúde, um ouro caso de um idoso internado em um hospital particular de Palmas está sendo investigado. Outros dois casos suspeitos de duas jovens que estiveram recentemente na Itália estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. No Brasil o número de casos do novo coronavírus sobe para 77. Os casos suspeitos saltaram de 930 para 1.422, um aumento de 50% em menos de um dia.

por Wesley Silas

Alguns boatos e meias verdades postadas em redes sociais com casos suspeitos de coronavírus no Tocantins espalharam na tarde desta quinta-feira. As postagem apontavam que haviam cinco casos em dois hospitais particulares de Palmas, outros dois no Hospital Geral de Palmas e um outro no Hospital Regional de Gurupi.

Conforme uma fonte da Secretária de Saúde do Estado houve um caso suspeito em Paraíso do Tocantins que já foi descartado e há uma investigação em um hospital particular de Palmas de um idoso de 65 anos que chegou ao Tocantins após participar de um Cruzeiro na Argentina.

Turistas

Outros dois suspeitos estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Trata-se de duas jovens de 26 e 22 anos que recentemente estiram visitando a Europa entre os dias 17 de fevereiro e 2 de março, chegando de volta ao Tocantins em 4 de março. As duas mulheres foram atendidas com alguns sintomas, como febre, dificuldade para respirar e produção de secreção nasal na Unidade de Pronto Atendimento Norte (UPA). Lá elas receberam o atendimento clínico, foram coletados os materiais para exames laboratoriais e foram orientadas a permanecer em isolamento domiciliar.

“No Tocantins e em Palmas, não há casos confirmados até o momento. Existem somente dois casos considerados suspeitos na Capital, que estão sendo monitorados pela área de vigilância em saúde da Secretaria Municipal da Saúde”, informou a Prefeitura de Palmas.

Gabinete de Crise visando ações preventivas ao novo coronavírus

Na manhã desta quinta-feira, 12, governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, se reuniu com alguns assessores e secretários de Governo para discutir e preparar a implementação de um Comitê de Crise para prevenção do vírus Covid-19, popularmente conhecido como novo coronavírus.

O governador Mauro Carlesse lembrou que o Tocantins é um dos quatro estados que ainda não registrou casos da doença respiratória, mas que isso não exclui ações preventivas para manutenção da ordem pública e da qualidade de vida dos tocantinenses.

“A criação de um comitê é uma ação preventiva para reforçar e estabelecer as nossas condições atuais, ao mesmo tempo em que busca meios para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir”, destacou o governador Mauro Carlesse.

Brasil

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) subiu para 77 na atualização mais recente do Ministério da Saúde, divulgada na tarde de hoje (12). No balanço anunciado na parte da manhã, o total de pessoas infectadas era 60.

O aumento se deu sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, estados foco do vírus no país. No primeiro, os casos confirmados saíram de 30 para 42 entre os dois balanços de hoje. Já no Rio, aumentaram de 13 para 16.

Pernambuco identificou dois casos e pela primeira vez aparece na lista do Ministério da Saúde. Paraná (seis), Minas Gerais (um), Distrito Federal (dois), Rio Grande do Sul (quatro), Alagoas (um), Espírito Santo (um) também tem casos confirmados.

A Região Norte é a única sem casos confirmados. Roraima, Amapá e Tocantins não tiveram até o momento nenhum caso confirmado ou suspeito.

Os casos suspeitos saltaram de 930 para 1.422, um aumento de 50% em menos de um dia. São Paulo também lidera nesse grupo (704), seguido por Minas Gerais (117), Distrito Federal (82), Rio de Janeiro (76) e Santa Catarina (73).

Novo coronavírus

Coronavírus é o nome de uma grande família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa, conhecida desde 1960. Eles causam infecções respiratórias e já provocaram outras doenças como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).

Fonte: Secom Tocantins/Palmas e EBC