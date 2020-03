Caso Adriana: Polícia Civil prende suspeito de ter assassinado vítima 2.5 (50%) 2 votes (50%)votes

Foi preso nesta sexta-feira (06) pela Polícia Civil de Gurupi um homem suspeito do assassinato de Adriana Silva Sales de Sousa, de 20 anos, que foi encontrada morta no final do mês passado debaixo de uma ponte na zona rural do município gurupiense.

Por Régis Caio

A prisão foi feita pela delegacia que investiga homicídios, que desde o desaparecimento da jovem estava acompanhando o caso. O homem, namorado da vítima, foi detido no município gurupiense através de um mandado de prisão.

O suspeito preso não teve o nome divulgado e segundo a PC, desde o crime, os investigadores vinham apurando e conseguindo alguns indícios de autoria, dentre eles, o de que na noite em que Adriana saiu de casa, ela teria ido encontrar uma pessoa a qual ela estava mantendo um relacionamento e depois não foi mais vista. O suspeito confessou o crime para a polícia e foi levado para a Casa de Prisão Provisória de Gurupi. Ainda não há detalhes da motivação.

Relembre o Caso

Adriana Silva Sales de Souza, de 20 anos, desapareceu no dia 24 de fevereiro e foi encontrada morta no dia 28. O desaparecimento da jovem comoveu amigos e familiares que procuraram informações sobre o paradeiro dela nas redes sociais. O local onde a vítima foi encontrada fica a aproximadamente oito quilômetros do centro da cidade, em uma estrada vicinal. A Polícia Militar informou que o corpo foi localizado por um trabalhador rural que roçava a pastagem da região. Ele disse que viu um cobertor branco perto de uma cerca e ao se aproximar da ponte sentiu um forte cheiro. O cobertor estava a cerca de 50 metros do cadáver. A vítima estava com short jeans e blusa branca com a estampa de um abacaxi. Como a área era de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate e remoção do corpo, que estava em estado de decomposição.