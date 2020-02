Casal Zila e Marcelino são eleitos Rainha e Rei Momo da Melhor Idade em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O Carnaval de Gurupi 2020 está próximo e quem já está vivendo clima de festa é a turma da terceira idade do município. Na manhã desta quarta-feira (05), a Secretaria Municipal do Idoso promoveu a escolha da Rainha e do Rei Momo da Melhor Idade em evento realizado no UNICLUBE.

por Redação

Cerca de 150 idosos participaram do evento, que teve uma programação bastante animada e com direito a decoração de carnaval. A festa contou com café da manhã, música ao vivo, entrega de brindes, escolha da Rainha e do Rei Momo e encerramento com um almoço.

Foram inscritos 21 candidatos para a disputa, sendo 16 para Rainha e 05 para Rei Momo. Todos os concorrentes mostraram muita força de vontade e os jurados tiveram que ficar bastante atentos na escolha. Os requisitos avaliados foram simpatia, animação, carisma e samba no pé. A Rainha escolhida foi a Zila Maria Brito, de 62 anos, e o Rei Momo foi o Marcelino Carneiro, de 84 anos.

A dupla esbanjou samba no pé e cativou tanto os jurados quanto o público. Zila e Marcelino receberam coroa, faixa e um kit de cosméticos. Os dois terão uma participação especial na escolha da Rainha e Rei Momo oficiais do Carnaval de Gurupi 2020 no dia 15 de fevereiro e também irão puxar a frente do Bloco da Melhor Idade no circuito da folia durante a abertura do carnaval no dia 21, com o desfile dos idosos.

“Estou feliz, gosto muito de dançar e participar e vou representar muito bem o nosso bloco”, disse o Rei Momo Marcelino. A Rainha Zila também ficou satisfeita com a escolha e promete fazer bonito na folia. “Alegria não vai faltar na nossa apresentação na Avenida, tenho certeza que todos vão gostar”, relatou.

Segundo a secretária do idoso de Gurupi, Regiane Garcia, a iniciativa visa incluir os idosos nas programações culturais do município. “Todo ano a Prefeitura busca incluir a participação da melhor idade em todos os eventos, e eles se sentem valorizados e ficam muito empolgados com isso. Nossos idosos são muito animados e cativam as pessoas com sua simplicidade e alegria”, afirmou.