Casal é preso suspeito de roubo em bairro de Gurupi

A ação da Polícia Militar resultou na recuperação de objetos e prisão dos autores da ação delitiva.

Da Redação

Os policiais militares do 4º Batalhão efetuaram a prisão de um homem e uma mulher de 30 e 29 anos, acusados de roubo a transeunte, no Jardim dos Buritis, em Gurupi.

O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira, 22 e em menos de uma hora que a PM foi acionada os envolvidos foram localizados e detidos.

Os militares receberam a informação através do 190 de que havia ocorrido um roubo a transeunte. No local do crime os policiais foram informados que um casal chegou numa bicicleta, sendo que os dois portavam arma branca e os autores teriam subtraído das vítimas dois aparelhos de celular e dinheiro. De posse dessas informações deu-se início às diligências no intuito de encontrar os infratores e minutos depois, conseguiram localizá-los nas proximidades do cometimento do crime. Os envolvidos foram reconhecidos pelas vítimas.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes juntamente com os objetos apreendidos para os procedimentos cabíveis. Os pertences foram devolvidos às vitimas.