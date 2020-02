Cartório Eleitoral de Gurupi tem novo horário de atendimento 1 (20%) 1 vote (20%)vote

O novo horário de atendimento do cartório eleitoral segue a jornada de trabalho da Justiça Eleitoral, de sete horas corridas, e visa adequar o atendimento às necessidades da população.

Via Ascom

O cartório da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi teve o horário do expediente alterado e, nesta semana, passou a funcionar das 8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira.

Cerca de 76 mil eleitores integram a 2ª Zona Eleitoral distribuídos entre os municípios de Gurupi, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins e Crixás do Tocantins.

Para saber mais informações ou tirar dúvidas ligue para: (63) 3311-4200 ou entre em contato com a Ouvidoria Regional Eleitoral 0800 6486 800.