Carro pega fogo em Gurupi, Corpo de Bombeiros controla chamas

Incêndio veicular foi registrado no final desta madrugada na Avenida Guaporé.

Por Régis Caio

O incêndio não teve vitimas no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo Gol pegou fogo.

“Ao chegarmos no local o incêndio já havia tomado todo o veículo de imediato montamos uma linha com esguicho e debelamos o incêndio e logo em seguida precedemos com o rescaldo. No local não encontramos responsável pelo veículo e observamos que o mesmo não possuía bateria”, informou os militares.