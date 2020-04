O furto foi registrado em uma residência na rua 06 no centro da cidade. Criminosos levaram também outros objetos do imóvel.

Por Régis Caio

A ação criminosa foi registrada nesta última quarta-feira (08) os ladrões aproveitaram que não tinha ninguém na casa e invadiram.

Foram subtraídos vários objetos e um carro I/Mini JCW CA com placas de Palmas (QIC 8008). Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do veículo pode entrar em contato com a polícia através do 190 ou 197.