Carreta tomba na BR-153 no trevo de Formoso do Araguaia

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na madrugada desta sexta (27) na BR-153. Outra ocorrência foi um caminhão que pegou fogo no bairro Nova Fronteira em Gurupi.

Por Régis Caio

Na BR-153, a PRF informou que o veículo (carreta bitrem) perdeu o controle e tombou o segundo vagão que estava carregado de grãos de feijão.

A carga derramada ocupou Grande parte da pista e do trevo de acesso a Formoso, causando risco ao tráfego. Ainda de acordo com a PRF o caminhão já tinha sido rebocado do local. “Fizemos a retirada do material e limpeza liberando o fluxo de veículos”, destacou o Corpo de Bombeiros.

Caminhão pega fogo

Ainda nesta madrugada um caminhão pegou fogo no bairro Nova Fronteira. “No local identificamos o caminhão já com o fogo praticamente controlado. De acordo com o motorista, este teria acionado a partida, porém o veículo não ligou, sentiu o cheiro de fumaça, mas não identificou de onde vinha. Logo em seguida o veículo começou a ser consumido pelas chamas na região da cabine”, informou os militares.

Segundo os Bombeiros, o fogo teve início por pane elétrica. “Fizemos a extinção do fogo remanescente posterior rescaldo. Ao constatar que não havia mais risco demos por finalizada a ocorrência”.