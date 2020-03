Carlesse visita município de Paranã e percorre divisa com Goiás e propõe desenvolver região turística e levar serviços do Estado para a população Avalie esse post Avalie esse post

Paranã é um dos maiores municípios do Tocantins com uma área de 11.260 km², na região sudeste do Tocantins

por Thuanny Vieira

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, passou o fim de semana, sábado e domingo, 7 e 8, percorrendo o município de Paranã até a divisa com Goiás. Esta foi a primeira vez que um Governador do Tocantins andou pela região. O objetivo da viagem foi conhecer in loco uma região com potencial turístico inexplorado, mas também levar serviços públicos para os tocantinenses que lá vivem.

“O governo está visitando todas as cidades mais afastadas para identificar as necessidades dessas regiões. O nosso objetivo é fazer o Tocantins se desenvolver por igual e aproveitando o potencial de cada localidade. Também precisamos nos fazer presentes como Estado, trazendo para cá os serviços do Governo, por isso, trouxe vários secretários para que também conheçam a realidade e já estou determinando que as providências sejam tomadas de imediato”, disse o Governador.

O governador Mauro Carlesse foi verificar a situação de Paranã e região, e ouviu da comunidade local as prioridades. A principal demanda foi a melhoria nas estradas ligando o distrito de Campo Alegre aos principais pontos turísticos até a sede do município e também até a cidade de Cavalcante, em Goiás.

O prefeito de Paranã, Fabricio Viana, externou a satisfação em receber o governador e demais autoridades de Estado. “O governador Mauro Carlesse fez questão de vir de carro para conhecer a realidade da nossa região, conhecer as nossas estradas que hoje estão ruins, e fez mais, veio até o distrito de Campo Alegre para ouvir todas as demandas da comunidade. Sabemos como é a agenda de um Governador e nos honra muito tê-lo aqui, se preocupando com o nosso povo e vendo de perto as nossas necessidades. É a primeira vez que um Governador do Estado vem a Campo Alegre”.

Um dos líderes da comunidade, Conrado Ferreira, ressalta a presença de um Governador de Estado pela primeira vez na região. “A vinda do governador Mauro Carlesse para cá significa tudo o que nós não tivemos, porque é a primeira vez que recebemos um Governador em Campo Alegre. Eu, como filho da comunidade, fiquei muito emocionado e ao mesmo tempo, muito feliz ao saber que o Governador está tendo esse carinho de nos visitar. Com certeza, essa visita vai ser fruto de grandes obras para o nosso município de Paranã, eu acredito que vai resultar no desenvolvimento da região”.

Com um alto potencial turístico ecológico e sustentável na região, o Governador garantiu que, nos próximos dias, a equipe da Agência do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) estará na região para mapear todos os atrativos e propor estratégias de desenvolvimento. O Governador ressaltou ainda os potenciais, agrícola e de mineração, e garante que Paranã se transformará em uma das cidades mais atrativas do Tocantins.

Acompanharam o governador Mauro Carlesse, a secretária de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Juliana Passarin; o secretário-executivo da Governadoria, Divino Allan Siqueira; o secretário-executivo da Casa Militar, coronel Alon Amaral; o secretário-executivo da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, Tiago Costa; o secretário de Assuntos Parlamentares, José Humberto Pereira; e o presidente do Ruraltins, Thiago Dourado.