Carlesse vai assinar a liberação de financiamento junto à CEF para obras nos municípios e a pavimentação da TO que liga Gurupi ao Trevo da Praia, afirma Toinho Andrade

Em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa o presidente da Casa de Leis, Antônio Andrade, recebeu uma ligação do governador Mauro Carlesse que noticiou que está indo a Brasília para assinar a liberação do financiamento junto à Caixa Econômica, que prevê obras em todos os municípios e a pavimentação da sonhada TO-356, que liga Gurupi ao povoado do Trevo da Praia.

Por Wesley Silas

Na coletiva foi questionado pelo jornalista do Portal Atitude, Wesley Silas, sobre a falta de representante da AL nas regiões sudeste e sul do Tocantins, lembrando que o sul já teve três deputados estaduais, e hoje, apenas três suplentes. A resposta foi breve e Andrade se colocou à disposição para representar estas regiões.

Em seguida,presidente o da AL elogiou o governador Mauro Carlesse no reenquadramento fiscal do Estado.

“Não vi nenhum governador fazer o que o fez o governador Mauro Carlesse. Um exemplo é o escritório de representação em Brasília que tinha mais de 90 funcionários e hoje tem apenas quatro” disse o presidente ao citar o enquadramento do estado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele citou ainda que o único governo o qual foi oposição foi de Carlos Gaguim (2009-2010).

Andrade citou também as condições da rodovia que liga Brejinho de Nazaré a Porto Nacional e que passou mais de 15 anos e o governador Carlesse resolveu a situação, assim como a ponte de Porto Nacional.

A entrevista foi concedida para os membros da Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM).