Carlesse pede mais agilidade para a entrega da primeira etapa da obra do Hospital Geral de Gurupi

Neste ano, esta é a segunda vez que o Governador vai ao local.

por Redação

Na manhã desta segunda-feira, 6, o governador Mauro Carlesse vistoriou as obras de construção do Hospital Geral de Gurupi (HGG) e afirmou que o Estado vem trabalhando para manter as ações prioritárias diante da crise causada pela Covid-19, doença causado pelo novo Coronavírus.

“Nós viemos ver de perto o andamento dos serviços e cobrar ainda mais agilidade para a entrega da primeira etapa da obra, que já está adiantada. Mesmo diante das dificuldades encontradas em meio à pandemia, o Governo tem trabalhado para manter as ações prioritárias. O momento exige muita cautela, mas também responsabilidade de todos nós gestores”, afirmou o Governador.

A primeira etapa do Hospital Geral de Gurupi comporta bloco do pronto-socorro infantil e adulto, bloco do ambulatório, bloco administrativo, rampa, passarela e escada. Com a conclusão desta etapa, será realizada a licitação da etapa seguinte com a inclusão de blocos de enfermarias, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A capacidade total do hospital será de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em Gurupi e região.

A nova estrutura também contará com um auditório para aproximadamente 200 pessoas, elevador e captação de energia solar para aquecimento de água. “Neste ano, é a segunda vez que venho fazer vistoria aqui no HGG. Entendo que esta obra é de muita importância não só para Gurupi e região, mas também para o Tocantins. É um alto investimento em saúde pública, que vai proporcionar um melhor atendimento à população”, finalizou o Governador.