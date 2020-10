Carlesse inaugura posto de atendimento do Servir em Gurupi

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, inaugurou na manhã desta sexta-feira, 09, em Gurupi, o Posto de Atendimento do Servir – novo benefício de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins. Durante a ação, foi feito também o lançamento do serviço de Telemedicina oferecido pelo Servir.

Por Régis Caio

O Posto de Atendimento está localizado na Avenida Maranhão, esquina com a Rua 5, no centro de Gurupi. De acordo com Reginaldo Pereira dos Santos, Superintendente de Benefícios do Servir, antigo Plansaúde, o atendimento vai ser o diferencial desse novo sistema.

“Visitamos os prestadores de serviço de Gurupi e conseguimos credenciar quase todos os laboratórios de Gurupi, com contrato assinado. Tínhamos uma deficiência no Hospital de referência e acabamos de cadastrar o Hospital Santa Catarina, que vai atender todas as demandas de urgências eletivas do Servir de Gurupi”, disse Reginaldo.

Segundo o governador Mauro Carlesse o Plansaúde era um plano deficitário e morto, que não atendia os mais de 80 mil usuários. “Hoje o Servir é exemplo e colocou para mais de 80 mil usuários a facilidade de poder fazer seus exames dentro da sua casa com qualidade e com os melhores especialistas e podendo fazer em qualquer lugar do mundo com qualquer especialista, fazendo sues exames tranquilamente, com sua saúde em dia”, disse o Governador.

Servir

O Servir é o mais novo benefício de saúde que o Governo do Tocantins está oferecendo para os servidores públicos estaduais. É um novo serviço de saúde com mais agilidade, comunicação e totalmente adaptado aos novos tempos proporcionando segurança aos beneficiários e mais acesso à informação.

O Servir destina-se a garantir, aos segurados e dependentes, a assistência à saúde, por meio dos serviços de medicina preventiva e curativa e do tratamento odontológico.