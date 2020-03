Carlesse diz que implantará Gabinete de Crise visando ações preventivas ao novo coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, se reuniu na manhã desta quinta-feira, 12, com alguns assessores e secretários de Governo para discutir e preparar a implementação de um Comitê de Crise para prevenção do vírus Covid-19, popularmente conhecido como novo coronavírus.

O governador Mauro Carlesse lembrou que o Tocantins é um dos quatro estados sem registro de casos da doença respiratória, mas que isso não exclui ações preventivas para manutenção da ordem pública e da qualidade de vida dos tocantinenses.

“A criação de um comitê é uma ação preventiva para reforçar e estabelecer as nossas condições atuais, ao mesmo tempo em que busca meios para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir”, destacou o governador Mauro Carlesse.

A reunião de instalação do gabinete de crise está marcada para esta quinta-feira, 12, às 16 horas, na sala de reuniões do Palácio Araguaia. Estão sendo convidados representantes do Tribunal de Justiça (TJ), da Assembleia Legislativa (AL), do Ministério Público Estadual (MPE), da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Defesa Civil, do Exército e de outros órgãos estratégicos que possam somar com essa iniciativa de prevenção.

Nesta primeira reunião, estiveram presentes o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini; o comandante-geral da Polícia Militar, Jaizon Veras Barbosa; o secretário-executivo da Governadoria, Divino Alan; o secretário de Estado da Comunicação, Élcio Mendes; e o subcomandante do Corpo de Bombeiros, Carlos Eduardo de Souza Farias, dentre outros representantes.

Novo Coronavírus

Coronavírus é o nome de uma grande família de vírus com uma estrutura em formato de coroa, conhecida desde 1960. Eles causam infecções respiratórias e já provocaram outras doenças como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).

A doença causada pelo novo coronavírus recebeu o nome de Covid-19. Ela foi descoberta no final de dezembro de 2019, na China.

Até hoje, o Ministério da Saúde já contabilizou 60 casos no Brasil, segundo balanço contabilizado na manhã desta quinta-feira, 12.