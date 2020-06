Carlesse determina ponto facultativo nos dias 11 e 12

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 9, o Decreto do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, que estabelece ponto facultativo, no âmbito do Poder Executivo Estadual, nos dias 11 e 12 de junho de 2020.

Da Redação

A medida foi tomada em razão da relevância da celebração de Corpus Christi no calendário religioso e a necessidade de se intensificarem os cuidados quanto à circulação de pessoas, criando condições para que permaneçam em ambiente domiciliar ao longo dos próximos dias de combate à disseminação do novo Coronavírus.

De acordo com o Decreto Estadual, cabe aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais em suas respectivas áreas de competência.