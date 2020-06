Carlesse determina envio de 10 novos respiradores para Hospital de Augustinópolis

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, determinou que 10, dos 20 novos respiradores obtidos pelo Estado por meio do Ministério da Saúde, sejam instalados o mais rápido possível no Hospital Regional de Augustinópolis, região do Bico do Papagaio. No último fim de semana de maio, o Estado recebeu 20 novos respiradores que serão destinados aos pacientes dos casos mais graves do novo Coronavírus.

Da Redação

Na última segunda-feira, 25, o secretário estadual da Saúde, Edgar Tollini, esteve pessoalmente na sede do Ministério, em Brasília, acompanhado do Senador Eduardo Gomes, para tratar sobre a disponibilização dos aparelhos para o Estado do Tocantins . “Quero destacar o empenho de toda a nossa bancada, mas em especial do senador Eduardo Gomes e o deputado federal Carlos Gaguim. É importante que a gente possa contar com esse apoio em um momento crítico e que precisamos de soluções rápidas”, agradece o governador do Tocantins, Mauro Carlesse.

Do total de respiradores, dez serão instalados já nos próximos dias no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA) e os demais vão ser destinados conforme avaliação técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES). “Tivemos um aumento de casos naquela região, e foi um pedido do senador Eduardo Gomes que parte dos respiradores fossem destinados para lá. Enquanto isso, o Governo do Tocantins já prepara também a contratação de mais profissionais médicos para atender essas Unidades de Tratamento Intensivo”, destaca o secretário Edgar Tollini.

Linha de Frente

O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira, 1º de junho, apontou que no Tocantins existem 4.345 pessoas infectadas e 76 mortes pela Covid-19.

Responsáveis pela linha de frente no atendimento aos casos da Covid-19, os profissionais de saúde tiveram seu trabalho elogiado pelo governador Mauro Carlesse.

“Apesar do avanço da pandemia, é preciso que destaquemos a importância e garra dos profissionais na área de saúde. Durante toda essa crise, eles vêm trabalhando com seriedade, coragem e sendo um agente forte em prol da vida. Então quero deixar aqui todo os meus agradecimento e reconhecimento pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo”, elogia o governador Mauro Carlesse.

Equipamentos

Os respiradores adquiridos pelo Governo do Tocantins têm papel fundamental no tratamento dos casos graves da Covid-19. Como o vírus pode provocar um estado inflamatório nos pulmões, torna-se necessário o uso destes equipamentos para a chamada respiração mecânica, quando indivíduo já não consegue sozinho promover a troca de oxigênio.

Estima-se que entre os pacientes acometidos pela Covid-19, cerca de 5% podem precisar de um leito nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) — sendo a maioria com necessidade de usar os respiradores.

Novas Ações

Além da aquisição de mais respiradores, O Governo do Tocantins recebeu na semana passada doações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que vão ajudar na ampliação da testagem para o diagnóstico do Coronavírus.

Foram entregues uma centrífuga e insumos, como álcool etílico absoluto, 12 mil ponteiras para análises de PCR, swabs (coletores de amostra) estéreis, tubos falcon (usados na análise de PCR) e pipetas. A Embrapa colocou também seu próprio laboratório a disposição para novas testagens.