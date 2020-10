Carlesse anuncia pavimentação da estrado do Trevo da Praia e destaca compromisso seu com a região sul

Os moradores do Trevo da Praia receberam o governador Mauro Carlesse que anunciou na sexta-feira, 9, o início das obras de pavimentação asfáltica da rodovia TO-365, no entroncamento que liga a BR-153 (Gurupi) ao Trevo da Praia e ao Acesso à Balsa. Na ocasião técnicos da Ageto informaram que o pavimento será feito em na qualidade CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).

por Redação

Durante visita aos moradores do povoado do Trevo da Praia, o Governador destacou que essa obra é um compromisso seu com a região sul do Tocantins. “Há muitos anos, essa obra tem sido reivindicada por Gurupi e pelo Trevo da Praia. É um povoado que estava isolado, comendo poeira, com toda dificuldade do mundo para fazer o transporte dentro dessa região. E, graças a Deus, nós estamos iniciando esse asfalto que vai chegar aqui”, garantiu.

“Iremos fazer um asfalto da maior qualidade, que aguente atender alto peso para os caminhões que vão passar cada vez mais por aqui e aumentar a produção na nossa região. Quero lembrar, a todo gurupiense, que estamos aqui cumprindo um compromisso que nós fizemos lá atrás na nossa campanha. Em breve, vamos inaugurar essa obra que tanto Gurupi e Trevo da Praia têm necessidade”, complementou o Governador.

De acordo com a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), as máquinas já estão no local e os trabalhos devem iniciar a partir da semana que vem. A pavimentação asfáltica do local integra o Programa Governo Municipalista e será financiada com recursos provenientes da operação de crédito que o Estado está em processo de liberação com a Caixa Econômica Federal (CEF). No entanto, nesta primeira etapa, as obras já começam a ser executadas com recursos próprios do Tesouro Estadual.

População Comemora

Seu Antônio Botelho Dourado está com 75 anos, destes mais de 40 são como morador do povoado Trevo da Praia, onde é proprietário de uma mercearia. Para ele, o asfalto vai transformar a realidade do povoado.

“O asfalto traz muito desenvolvimento e aqui vai melhorar mais de 100%. Quando chega o asfalto, chega muitas coisas boas”, afirmou.

Dona Perpétua Gomes de Menezes, conhecida como dona Nita, tem 61 anos, e mora há 20 anos no povoado. “Todo mundo aqui está ansioso. Sempre acreditei que esse asfalto iria sair, porque nós precisamos muito dele. Na terça [terça-feira, 6], fui ao dentista e o pneu novinho do meu carro foi rasgado por uma pedra. Acredito que dessa vez vai dar tudo certo e estamos muito gratos com a visita do Governador aqui no nosso povoado”, concluiu.