Carlesse anuncia a instalação de Hospitais de Campanha em combate à pandemia

O governador do Estado, Mauro Carlesse, solicitou à prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, a cessão do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho para instalação de um dos três hospitais de campanha que o Governo do Estado montará no próximos dias. As outras duas cidades a receber a estrutura serão Gurupi e Araguaína. A solicitação foi encaminhada no fim da tarde desta segunda-feira, 20.

Da Redação

A escolha pelo Espaço Cultural se deu pela proximidade ao Hospital Geral de Palmas (HGP), por ser bem servido de rede elétrica e por estar localizado à margem da Avenida Teotônio Segurado, o que facilita o acesso dos profissionais de saúde à nova estrutura.

Segundo o governador Mauro Carlesse, a instalação de hospitais de campanha tem como propósito a criação de leitos hospitalares e UTIs para o enfrentamento emergencial da pandemia em pacientes infectados.

“No momento, o sistema de saúde do Estado não está sobrecarregado, estamos conseguindo atender os casos confirmados da Covid-19 sem prejudicar o atendimento de outras enfermidades. Mas, também não devemos deixar em cima da hora para resolver uma crise. Temos que nos antecipar, porque foi com atitudes preventivas que estamos conseguindo manter o menor número possível de casos. No entanto, se o cenário mudar, com certeza teremos estrutura necessária para que a população seja bem atendida”, enfatiza o governador Mauro Carlesse.

As projeções dos Hospitais de Campanha acrescentarão 200 novos leitos no Estado, sendo 100 em Palmas, 50 em Araguaína e 50 em Gurupi, que serão localizados em lugares estratégicos para facilitar a logística dos hospitais regionais.

Novas aquisições

Atualmente, o HGP possui 450 leitos no total, estando somente 56% ocupados. Desses leitos, 16 são de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), estando adaptados para pacientes com quadros mais graves de Covid-19, todos com respirador, fora 20 leitos clínicos, sendo dois de isolamento na sala de estabilização (com respirador). Em Araguaína, o Hospital Regional tem 10 leitos adaptados com respirador e seis leitos clínicos.

O Estado, fora o Hospital de Campanha, se prepara para ampliar seu número de leitos nas três cidades, com previsão de 355 leitos clínicos e UTIs (adulto e pediátrico) nas três maiores cidades, sendo 70 novos leitos clínicos adultos e 10 UTIs em Araguaína; 90 leitos clínicos adultos em Gurupi e 10 UTIs; e 60 UTIs adulto e duas pediátricas no HGP, além de 10 novos leitos clínicos no Hospital Infantil. Além disso, foram acrescentados dois leitos em cada hospital de pequeno porte para estabilização e depois remoção do paciente aos Hospitais Regionais.