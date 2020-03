Carlesse acompanha distribuição kits com alimentos e materiais de higiene para alunos da rede estadual de educação

Nesta quinta-feira, 26, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, acompanha equipe da Secretaria Estadual de Educação na entrega de kits com materiais de higiene e alimentos nos municípios de Aliança do Tocantins, Crixás e Figueirópolis.

por Wesley Silas

Segundo o governador na sexta-feira, 27, as cestas básicas serão entregues em Gurupi, enquanto vários caminhões carregados já estão seguindo para todas regiões do estado.

Conforme o governador as cestas básicas irão atender mais de 150 mil alunos da rede estadual neste período de suspensão das aulas devido a pandemia do coronavírus, onde muitas crianças têm a merenda escolar como principal fonte de alimentação.

“Estamos aqui em Aliança do Tocantins juntamente com o prefeito, com a Secretária de Educação e, simbolicamente, estamos dando início a estas entregas que começou por Aliança e os 139 municípios do Estado estarão recebendo também por meio da Educação, Governo do Estado um kit de apoio aos alunos na alimentação”, disse o governador.

Isolamento Social

Na ocasião o governador pediu aos tocantinenses que permaneçam em isolamento social.

“Pedimos as pessoas que fiquem em suas casas e, quanto a entrega dos kits serão feitos pelas escolas sem aglomeração para deixar o nosso Estado na linha que hoje estamos mantendo que é bem baixa e só temos 07 casos, sendo um em estado de saúde grave. Isso porque tomamos as providencias que deveríamos tomar, tanto o governo, prefeitos e vereadores de forma que não deixamos aglomerar para o vírus não espalhar no Estado do Tocantins”, disse.