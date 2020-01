Cariri | PRF recupera carro furtado durante abordagem na BR-153 Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar na manhã de hoje, 16, um veículo furtado no início de 2018 em Uberaba/MG. O flagrante foi registrado no km 669.0 da BR 153, no município de Cariri Do Tocantins. Na oportunidade, a equipe da PRF realizava fiscalizações de rotina quando foi abordado o veículo Fiat/Strada Working , o qual estava sendo conduzido pelo por um homem de 31 anos.

Da Redação

Durante a fiscalização a equipe observou que os elementos de identificação do veículo apresentavam fortes indícios de adulteração. Mesmo diante da adulteração, a equipe conseguiu identificar o veículo original, sendo que em consulta ao sistema constatou-se que o mesmo fora furtado em 09/02/2018, na cidade de Uberaba/MG.

O condutor do veículo alegou ter adquirido o veículo há aproximadamente três anos, sendo que teria pago a quantia de vinte mil reais. Alega não saber da situação ilícita do veículo e que foi informado que precisaria aguardar ação de inventário para transferência de propriedade do veículo.

Diante das informações coletadas, o condutor foi preso em flagrante pelo crime de Receptação de Veículo. O preso e o veículo foram encaminhados para Central de Flagrantes de Gurupi para continuidade dos procedimentos legais.