Cariri entra no sexto dia sem registro de novos casos de Covid19 e alcança crescimento de 218% no número de pacientes curados em uma semana

O município de Cariri do Tocantins, que já configurou o primeiro lugar do estado na incidência de casos de Covid19, hoje consegue ver os resultados dos esforços entre poderes públicos e comunidade, que se uniram para cumprir as determinações do lokdwon por 7 dias.

por Redação

Nesta terça-feira, o município não teve registro de novos casos e chega ao sexto dia consecutivo sem testar positivo para a Covid19. Além disso, o número de pacientes curados também aumentou. Em uma semana (entre 18 a 26/05, Cariri soma crescimento de 218% para pacientes recuperados do novo coronavírus. Com o efeito do isolamento, os caririenses viram saltar de 17 para 2 casos suspeitos em uma semana, queda de 88% em número de pacientes à espera de resultado de exame.

Os números revelam o efeito positivo das ações de isolamento e combate ao vírus. “Mesmo com a liberação do governo sobre o lokdwon, decidamos seguir as restrições de convívio social por mais 10 dias, por meio de novo Decreto publicado na última segunda-feira. Volto a repetir que a queda destes números não nos coloca em posição de conforto, mas sim que é preciso continuarmos alerta”, disse o prefeito, Júnior Marajó.

O prefeito destacou ainda a importância do trabalho das equipes de saúde municipal e vigilância epidemiológica. “Temos um time de guerreiros e guerreiras que estão cotidianamente na linha de frente. O mérito de todo esse resultado é de uma equipe comprometida com a vida de cada cidadão da nossa cidade. Estamos unidos, saúde, educação, administração, assistência, infraestrutura todas as pastas, com um único objetivo, preservar e salvar vidas de cada família de Cariri”, frisou.

Ainda segundo o prefeito, com base no Decreto 117/2020, está proibida entrada e saída na cidade, exceto para veículos de transporte em saúde, ambulâncias etc e trabalhadores que atuam em outros municípios, desde que comprovem vínculo empregatício com documento. Também está proibido a circulação de pessoas cima de 60 anos, no comércio da cidade, bem como qualquer tipo de aglomeração em espaços públicos, consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, dentre outras medidas que consta no Decreto.