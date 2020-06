Cariri do Tocantins zera número de pacientes em tratamento da Covid-19

Uma boa notícia no Sul do estado. Depois de 67 dias do primeiro registro de caso positivo para a Covid19, o município de Cariri do Tocantins, com pouco mais de 4 mil habitantes, que já foi considerado a cidade com maior incidência de casos de coronavírus no Tocantins, zerou o número de pacientes positivos em tratamento, nesta quinta-feira, 18.

Por Redação

Até essa quinta-feira, o boletim do município indica que 57 pessoas da cidade foram contaminadas pelo vírus, sendo que 56 destas são consideradas curadas, totalizando um índice de recuperação de 98,2%. Um paciente teve agravamento no quadro e foi a óbito. O município, entra no 15° dia sem registro de novos casos de Covid19. Dois pacientes estão em isolamento domiciliar, suspeitos, aguardando resultado de exame.

Para o prefeito, Júnior Marajó, as ações de enfrentamento, com isolamento da cidade “lokdown”, serviços de desinfecção dos espaços públicos, instalação de barreiras sanitárias, obrigatoriedade do uso de máscaras e compreensão da população foi a soma importante para o resultado desta quinta-feira. “A gente continua batendo na mesma tecla. Os números não nos posicionam para conforto, eles nos mostram que estamos no caminho certo e que é preciso continuar com as ações, com as determinações. Agradeço o esforço dos profissionais da saúde, que estão na linha de frente 24h por dia e a todos os colaboradores da prefeitura, que têm se dedicado nessa luta. Peço a população para que continue atendendo nossas determinações, assim, vamos vencer essa guerra”, detalhou.

A secretária municipal de saúde, Maria Auxiliadora da Paixão Aires, destacou que o momento é de continuar vigilante. “É uma luta diária, com esforços coletivos, unindo equipe de profissionais, poder público e comunidade. Precisamos continuar com todos os cuidados. Zeramos os números de pacientes em tratamento, mas o vírus está em qualquer lugar. Se conquistamos bons números nesta semana é graças às ações de enfrentamento e principalmente ao isolamento. Pedimos para que a população continue seguindo as restrições e normas decretadas pela prefeitura, ficando em casa sempre que possível, usando máscaras e reforçando os cuidados de higienização”, disse a secretária.

Cariri dá exemplo no enfrentamento da pandemia. Além das ações citadas pelo prefeito e secretária, a cidade implantou um Ambulatório Municipal de Covid, com atendimento específico para pacientes positivos e suspeitos do vírus.