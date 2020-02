Capital da Fé encerra com o reconhecimento de maior festival de música gospel e cristã da região Norte do País Avalie esse post Avalie esse post

Cerca de 20 mil de pessoas prestigiaram a terceira noite do ‘Palmas – Capital da Fé’, evento que se consolida como o maior festival de música gospel e cristã da região Norte do País. Neste domingo, 23, a programação teve início às 21 horas, com a banda católica ‘Anjos de Resgate’. Comemorando 20 anos de carreira, a banda fez o público cantar seus maiores sucessos como ‘Amigos de Fé’, ‘Tua Família’, ‘Mãe de Fé’, dentre outras.

por Redação

A professora do Instituto Federal do Pará (IFPA), Helca Oliveira Pereira, 33 anos, há cinco anos casou-se ao som das canções da banda. “Eu acompanho a banda há cinco anos. Gosto muito de ‘Majestosa’, ‘Eucaristia’, ‘O céu inteiro está rezando por ti’, contou.

Um dos vocalistas da ‘Anjos do Resgate’, Eraldo Mattos, disse que a banda tem uma relação de carinho com o público do Tocantins e antecipou que traria novidades aos presentes.

“Nós estamos sempre inovando por isso vamos fazer um show eclético, mas com espírito de recolhimento e reflexão”, disse.

Recordista

Logo depois, a cantora gospel Sarah Farias subiu ao palco para entoar louvores. Uma das suas músicas é o hit ‘Sobrevivi’, que alcançou mais de 100 milhões de visualizações, ‘Deixa eu te usar’ que já ultrapassou 200 milhões de visualizações e o novo single ‘Coisas Maiores’, que também bateu 200 mil visualizações. “Eu trago uma mensagem de esperança que 2020 seja um ano que venha de colheita de coisas boas e que as pessoas possam ser mais felizes”, ressaltou.

O representante comercial Deimison Duarte Rodrigues trouxe a esposa, a contadora Lucimara Monteiro dos Santos e sua filha Ana Clara, de quatro meses. A família aguardava ansiosa a apresentação da cantora Sarah Farias. “Gosto da música ‘Sobrevivi’ pois fala de superação, levantar a cabeça e superar as dificuldades da vida”.

Emoção

Em seguida, para alegrar o público a ‘Casa Worship’ se apresentou no ‘Capital da Fé’. ‘Casa Worship’ é o ministério de adoração da Igreja CASA de Goiânia (GO), liderada pelos pastores Davi e Giovanna Passamani. O público cantou e adorou ao som de ‘A casa é sua’, ‘Eu te vejo em tudo’, ‘Era eu e o céu e o lugar’.

E um dos momentos mais esperados do ‘Capital da Fé’, foi quando a cantora cristã Priscilla Alcântara, multi-instrumentista, apresentadora e atriz, subiu ao palco e fez a alegria de uma grande legião de fãs. A cantora fez o público cantar e louvar com as canções do seu álbum, ao som de ‘Espírito Santo’, ‘Dá água pro vinho’, ‘Liberdade’, ‘Girassol’, ‘Me refez’, ‘Sem querer’, dentre outras.

A estudante Acza Biage, 17 anos, é fã da cantora Priscilla. Adepta do estilo alternativo, a estudante estava ansiosa para conhecê-la. “E o primeiro show dela que eu estou participando e estou muito feliz”, disse.

De frente para o palco, uma caravana com 30 pessoas da Igreja do Evangelho Quadrangular – Sede Estadual dividia espaço entre os ‘irmãos’. A economista Ilana Santos foi uma das organizadoras da caravana e estava ansiosa para ver o show da Priscilla. “Gosto muito de ouvir L’iberdade’, que fala do amor de Deus para conosco e como devemos respeitar o próximo”, disse.

E a terceira noite de atrações do ‘Capital da Fé’ terminou com o Dj Kento que tocou música eletrônica gospel, seguido do ‘Vigilhão’ (mais um ambiente da festa) que teve a participação de quatro cantores regionais, Alessandra Amorim, Melk, Rogério Araujo e Matheus Reis.

Estrutura diferenciada

Local bastante frequentado no circuito do ‘Capital da Fé’, o stand para tirar fotos chamou a atenção da modelo Lorrane Alves, que achou a ideia bem criativa. “É um atrativo para as pessoas divulgarem o evento”.

Na praça de alimentação, o ‘Pancares Food’ chamava a atenção por estampar a cor rosa, inclusive com todas as funcionários vestidas de uniforme rosa. Para a proprietária, Suzana Lima Martins, a ideia é também plotar os equipamentos do food truck, como geladeira e o frezeer, nas cores rosa. “Espero que com o que nós conseguirmos lucrar no ‘Capital da Fé’, possamos deixar nosso food truck todo rosa”, disse.