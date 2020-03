Capim Dourado Shopping suspende atividades Avalie esse post Avalie esse post

Em virtude do Decreto Municipal Nº 1.859, publicado nesta quarta-feira, 18 de março de 2020, o Capim Dourado Shopping suspenderá suas atividades a partir do dia 19/03/2020, por tempo indeterminado. O momento agora é de responsabilidade e de zelo com a saúde de todos.

Por Redação

A exceção será para as farmácias e o supermercado, que permanecem abertos. Os restaurantes e lanchonetes atenderão na modalidade delivery. Caso queira fazer um pedido, o consumidor pode utilizar os aplicativos de entrega da cidade. No nosso aplicativo podem ser encontrados, também, todos os contatos de restaurantes.

Seguimos acompanhando com atenção os desdobramentos para o combate ao Coronavírus, desejando que em breve o País supere esta situação.