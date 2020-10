Candidata Josi Nunes diz que fará parcerias para atendimento às pacientes com câncer

À época em que foi deputada federal, Josi teve participação ativa, por meio de emendas, para levar recursos para a construção do Hospital de Amor do Tocantins.

via ascom

Ela ressaltou que quer dar continuidade aos trabalhos voltados para as pacientes oncológicas e propôs parceria entre o município e a Liga Feminina. “Ainda enquanto deputada federal, trouxe recursos de emendas para a construção do Hospital de Amor e foi algo fundamental para que os pacientes não precisassem mais se deslocar para São Paulo para fazer o tratamento. Como prefeita de Gurupi pretendo fazer uma parceria entre o município e a Liga para fortalecer o atendimento a essas pacientes”, afirmou.

Ela propôs, também, parceria entre município e instituições de ensino superior para potencializar os serviços prestados pela Liga. “Nosso objetivo é fazer uma Gestão bastante democrática, participativa, estendendo essa parceria às instituições de ensino superior para que o atendimento às mulheres seja potencializado junto com a gestão municipal”, garantiu.

Gleydson destacou que a parceria entre o município e a Liga proporcionará melhor atendimento às pacientes com câncer. “Essa parceria com o município e as instituições de ensino superior fortalecerá e dará mais amparo ao belíssimo trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Liga”, assegurou.

Diretora social da Liga Feminina, Fernanda Caetano, disse que o trabalho com o município terá papel fundamental nas ações desenvolvidas pela instituição. “O Tocantins já conhece o trabalho de Josi e Gleydson. Creio que eles serão capazes de fortalecer as nossas ações e de fazer a diferença na vida dessas mulheres”, concluiu.