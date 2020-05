Caminhoneiro vendedor de abacaxi morre vítima da Covid-19

Vítima estava internada no Hospital Regional de Gurupi e faleceu nesta sexta-feira, 22, na unidade.

Por Régis Caio

A Informação foi confirmada pelo Hospital Regional de Gurupi. O caminhoneiro de 44 anos é da cidade de Miranorte e trabalhava vendendo abacaxi na região sul do Estado.

Ele foi internado com sintomas, diagnosticado positivo e não resistiu, falecendo nesta sexta.

“Ele tinha problemas com obesidade e com os sintomas da covid-19 não resistiu. Antes de ser internado ele estava atuando na região vendendo abacaxi, importante salientar que quem teve contato com ele deve resguardar”, disse um médico que não quis ser identificado.