Caminhoneiro internado no Hospital Regional de Gurupi dá positivo para coronavírus

Com a morte de um caminhoneiro em Araguaína e do registro do caso positivo para COVID-19 de um outro em Gurupi, as atenções vão em direção às duas rodovias federais que ligam o Tocantins a Estados como a BR-242 que liga a Bahia que neste domingo, 26, contabilizou 2.200 casos e 73 mortes e a BR-153 que liga o Tocantins ao norte do Brasil ao estados do Centro-oeste, Sudeste e Sul do país, como São Paulo, onde encontra-se o epicentro dos casos do país.

O resultado do exame do caminhoneiro, de 64 anos, do Estado de Pernambuco (Cidade não informada), que estava em trânsito pela BR-153 e procurou atendimento no Hospital Regional de Gurupi (HRG), foi confirmado pelo LACEN como positivo para o coronavírus.

Segundo a Secretaria de Saúde de Cariri, o caminhoneiro diagnóstico de COVID-19 teve o primeiro atendimento no SEST/SENAT, que o transportou até a UBS de Cariri e posteriormente foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi e que o mesmo informou ser cardiopata.

“No Hospital Regional foi avaliado, assistido, e solicitado o exame para COVID-19, swab, realizado no Lacen- Palmas, com resultado positivo pra COVID-19.O mesmo continua internado no Hospital Regional de Gurupi”, informou.

Somado ao caso do caminhoneiro, o Estado do Tocantins passa a ter, aproximadamente, 61 casos; após a confirmação de três novos casos em Guaraí pela Secretaria de Saúde do Município, somado ao caso do caminhoneiro em Gurupi. Conforme disse o Comitê Gestor na manhã deste domingo, este novo caso não entra na estatística da cidade devido o paciente ter residência em outro Estado.

“O único paciente que testou positivo para Covid-19 de Gurupi até o momento, já está curado. O homem de 58 anos não apresentou mais sintomas e o período de isolamento domiciliar também já se encerrou”, Comitê Gestor de COVID-19 do Município de Gurupi.

O 42° boletim epidemiológico da Covid-19 publicado ontem (25/04) apontou que Araguaína é a cidade que mais cresce o número de caso positivo de COVID-19 e somente no sábado foram confirmados 06 novos casos e somou a segunda morte, sendo de um caminhoneiro.