Caminhoneiro é preso suspeito de tráfico de drogas em Gurupi

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, 16, suspeito de tráfico de drogas, durante operação realizada na Rodovia BR 242, nas proximidades de Gurupi. Em poder do suspeito os militares localizaram 84 comprimidos de anfetamina, três porções de produto entorpecente análogo à cocaína, R$ 1800,00 em espécie, um tablet e um celular.

Da Redação

Na ocasião, após levantamento de informações que um homem estaria transportando drogas em um caminhão para a cidade de Palmeirópolis, policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão e do Serviço de Inteligência da Unidade realizaram a abordagem ao veículo suspeito. No interior da boleia do caminhão, os policiais localizaram os comprimidos de anfetamina, a cocaína, e demais materiais apreendidos. O indivíduo foi imediatamente detido.

Diante da situação, o homem foi preso e conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia, sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.