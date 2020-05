Caminhoneiro é confirmado com Covid-19 em Gurupi

Com este, Gurupi soma 04 casos positivos de Covid-19, sendo que 01 destes já está curado.

Da redação

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 18 horas desta sexta-feira, 01 de maio de 2020, foi confirmado um novo caso de Covid-19 no município após resultado positivo informado pelo Laboratório Central do Estado – LACEN. O paciente é um homem de 38 anos, residente de Gurupi, caminhoneiro, com histórico recente de viagem a Belo Horizonte (MG). Ele retornou no dia 29 de abril com sintomas de febre e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O paciente está em isolamento domiciliar e sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica, assim como seus familiares.

O Comitê informou que foram realizados 03 novos testes rápidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em 02 homens 37 e 39 anos e 01 mulher de 51 anos. Todos os três pacientes testaram negativo para Covid-19 e com isso Gurupi chega a 117 casos descartados da doença.

Na UPA também foi realizado um novo teste SWAB em 01 homem de 90 anos que foi encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi (HRG). Ele está sendo monitorado e aguardando resultado do exame que foi enviado ao Laboratório Central do Estado – LACEN. No HRG também foi realizado mais um teste SWAB em 01 mulher de 44 anos que está internada na unidade e também aguarda o resultado do exame. Gurupi soma atualmente 11 casos suspeitos que seguem aguardando resultado do LACEN.

Recomendações

O Comitê Gestor reforça o pedido às pessoas para que sigam as instruções de prevenção, segurança e controle do vírus. O isolamento social deve ser mantido assim como os cuidados com a higiene pessoal. A Covid-19 é uma doença grave e altamente contagiosa, por esta razão os cuidados devem ser redobrados, principalmente pelas pessoas do grupo de risco. A orientação é que fiquem em casa e só saiam em casos de extrema necessidade.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com a Vigilância Epidemiológica por meio dos números: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.