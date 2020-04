Caminhoneiro de Minas Gerais testou positivo para Covid-19 em UPA de Gurupi

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informa que outro caso suspeito de Covid-19 em um caminhoneiro, desta vez da cidade de Patos de Minas (MG), também testou positivo para a doença. A confirmação aconteceu em menos de 24h após o resultado do exame de outro caminhoneiro, de 64 anos, do Estado de Pernambuco.

por Redação

Segundo a Prefeitura de Gurupi, o homem de 58 anos estava em trânsito pela BR-153 e foi atendido neste domingo (26) pelo SAMU em um Posto de combustível às margens da rodovia Belém-Brasília e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi. “O caminhoneiro informou que estava com febre a três dias e apresentava sintomas como tosse e falta de ar”, informou.

Segundo a Prefeitura de Gurpui, na UPA foi feito um teste SWAB com amostras enviadas ao Laboratório Central do Estado – LACEN e o paciente foi encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi (HRG). No período da noite ele recebeu alta do hospital e retornou ao seu caminhão.

“A família do caminhoneiro foi avisada e vieram de carro particular buscar o paciente. Na tarde desta segunda-feira (27) saiu o resultado positivo do exame, porém o paciente já estava próximo a Brasília (DF) retornando para Patos de Minas. O resultado do exame foi enviado à família para as providências legais”.

“A Vigilância Epidemiológica esclarece que o caso não será registrado no Boletim Informativo de Gurupi por se tratar de paciente residente de outro Estado, conforme normatiza os protocolos do Ministério da Saúde (MS)”, informou.

Segundo caso confirmado de COVID-19 de Caminhoneiros em Gurupi

No domingo foi o Lacem confirmou resultado positivo de exame de um caminhoneiro, de 64 anos, do Estado de Pernambuco (Cidade não informada), que estava em trânsito pela BR-153 e procurou atendimento no Hospital Regional de Gurupi (HRG).