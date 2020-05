Caminheiro preso por dirigir embriagado na BR-153

O homem conduzia uma caminhão da empresa que presta serviço aos Correios. Imagens gravadas por passageiros de veículo de passeio mostra o momento que o caminhoneiro ziguezagueava pela rodovia.

por Redação

No fim da tarde de ontem, 10, a Policia Rodoviária Federal (PRF) foi informada pelo número de emergência 191 sobre um caminhão ziguezagueando pela rodovia, invadindo a contramão e colocando veículos para fora da pista.

A equipe da PRF mais próxima foi acionada e iniciou deslocamento para abordar referido caminhão.

Segundo informações repassadas para PRF, tratava se um caminhão amarelo com nome Sedex inscrito e ja estaria chegando em Araguaína pela BR-153.

A equipe da PRF informou que encontrou o caminhão no km 137.0 da BR 153, no município de Araguaina/TO. No entanto, ao ser dada ordem de parada está foi desobedecida pelo condutor.

O condutor se dirigiu até o pátio de um posto de combustível, local em que foi abordado.

O homem de 28 anos estava visivelmente embriagado, sendo tal estado confirmado pelo teste de alcoolemia, que constatou o teor de 0.83 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Diante das informações obtidas pela PRF foi constatada, a princípio, ocorrência de Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante e Desobediência.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil, da

cidade de Araguaína, para continuidade dos procedimentos legais.