Caminhão tomba na BR-153 no sul do Estado Avalie esse post Avalie esse post

Um acidente de trânsito foi registrado neste sábado (11) na BR-153, no sul do Estado. Segundo testemunhas um caminhão tombou e ficou no meio da pista.

Por Régis Caio

Segundo informações do editor de imagens, Leonelson Alves, o caminhão tombou na rodovia entre Figueirópolis e Alvorada. Apesar do susto, o motorista do veículo passa bem.

O caminhão segue na pista e o trânsito está lento neste trecho.

Fotos e vídeo: Leonelson Alves