O acidente foi registrado na tarde deste sábado, 04, na BR-153, próximo ao município de Cariri.

Da Redação

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão conseguiu sair do veículo antes que o fogo iniciasse. O caminhão ficou atravessado na pista.

Não se sabe as causas do incêndio, os militares do Corpo de Bombeiros apagaram as chamas. Durante o incêndio vários motoristas que passavam no local fizeram vídeos do acidente.