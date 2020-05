Câmara suspende atividades até o dia 25 de maio

A Câmara Municipal de Palmas informa que, em obediência ao Ato da Mesa Diretora nº 02, de 13 de maio de 2020, fica suspensa a realização das atividades legislativas e das Comissões Permanentes, até o dia 25 de maio. A nova medida tem como objetivo evitar a disseminação do novo coronavírus e preservar a vida dos servidores e parlamentares desta Casa de Leis.

Por Redação

Os trabalhos legislativos retornarão no dia 26 de maio, cuja data está marcada a prestação de contas da Prefeitura de Palmas. Já a prestação de contas dos gastos com os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) – com a presença do secretário municipal de saúde, Daniel Borini Zemuner – ocorrerá no dia 28 de maio, quando serão apresentados os balancetes e os esclarecimentos acerca dos gastos consolidados, no primeiro quadrimestre, no combate à Covid-19.

Destaca-se que estas reuniões serão realizadas de forma restrita, sem a presença de público no auditório, nas tribunas de honra e na área de imprensa – em conformidade com a deliberação da Mesa Diretora.

Os profissionais dos veículos de comunicação e os demais interessados em acompanhar a reunião, deverão fazê-lo por intermédio do sítio oficial da Casa Legislativa: http://www.palmas.to.leg.br, no link “transmissão ao vivo”.

O ato prevê ainda a implantação de sistemas de escalas, revezamento e alteração de jornada dos servidores, visando evitar aglomerações nas dependências da Casa Legislativa.