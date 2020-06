Câmara de Vereadores aprova Moção de Repúdio ao prefeito de Lagoa da Confusão

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Lagoa da Confusão, realizada no início da noite desta quinta-feira foi marcada pela a apresentação de uma Moção de Repúdio, endereçada ao prefeito Nelson Alves Moreira (MDB).

Da Redação

No documento, assinado por todos os vereadores presentes à sessão, os parlamentares externam sua indignação pelo fato do prefeito ter chegado na quarta-feira (24), na Aldeia JK, localizada na ilha do Bananal, com uma comitiva composta por cerca de 10 pessoas, sob o pretexto de que iriam entregar cestas básicas, máscaras e álcool em gel para a comunidade, ocasião em que foram questionados e barrados pelos indígenas, que montaram uma barreira na entrada da aldeia, para tentar barrar a proliferação do novo coronavírus naquela localidade.

Na Moção de Repúdio que foi aprovada por unanimidade, os vereadores lembraram que já há registros de que vários servidores da Prefeitura de Lagoa da Confusão foram diagnosticados com o novo coronavírus.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Lagoa da Confusão desta quinta-feira (25), já foram registrados 31 casos confirmados com o diagnóstico para a Covid-19 e que, segundo os vereadores, tais fatos exigem medidas mais eficientes por parte do Poder Público Municipal para garantir maior proteção de todas as pessoas que vivem no município, especialmente, as comunidades indígenas, devido à sua vulnerabilidade.

No documento, os vereadores também destacam que naquela localidade reside o vereador Pastor João Werreria, que, inclusive, foi dispensado de participar das sessões presenciais da Câmara de Vereadores, justamente por fazer parte do grupo de risco, entretanto, de acordo com os parlamentares, o prefeito não levou em consideração essa fato e decidiu entrar na aldeia assim mesmo, no que foi devidamente impedido. Somente parte da equipe foi autorizada a entrar na comunidade para distribuir os materiais.