Câmara de Porto Nacional amplia vagas e nomes de pré-candidatos ganha musculatura

A briga pelas 15 cadeiras na Câmara Municipal de Porto Nacional promete ser acirrada e já tem chapa puro sangue que nos bastidores da política local é apontada como grupo da morte por abrigar só vereadores com mandatos tendo em vista as legendas menores fecharem causa em não lançar candidatos com mandatos e acima de 400 votos.

Da Redação

A corrida pelo legislativo Portuense já ventila possíveis nomes com totais condições de ocuparem uma das vagas dentro de uma renovação que promete ser a maior dos últimos anos.

Dentre os nomes apontados, aparece o do repórter e locutor Rodrigo Alves, que possui um forte alcance nas redes sociais e trabalho comunitário. A ex secretária de Assistência Social do Município, Verônica Fontoura também é alçada como possível representante pelo trabalho e social e identificação popular junto a comunidade.

Outro nome com grande apelo é do pré-candidato Professor Ronaldo, que no pleito de 2016 obteve quase e500 votos e aparece sempre bem avaliado. Outro nome que vem ganhando apoio e prestígio é do Engenheiro Civil, Fábio “Tatu”, filho do ilustre Pedro Tatu,comerciante querido no município. Fabio Tatu, vem costurado nos bastidores apoio e já aparece como alternativa como representante da região Sul da cidade.

Chapa puro sangue

Vereadores da atual legislatura tem encontrado dificuldades para migrarem para legendas menores e o famoso grupo da morte ou puro sangue deve abrigar os mesmos.

PT e MDB sãos apontados como caminho provável para os vereadores de mandato o que fará com que muitos dessa com votações expressivas sejam sucedidos pelo quoeficiente eleitoral.