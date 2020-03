Câmara de Gurupi publica AVISO DE LICITAÇÃO para CONTRATAR EMPRESA para construção do prédio da sede da Casa Avalie esse post Avalie esse post

O Aviso de Licitação foi publicado no dia 20 de fevereiro no site da Câmara Municipal de Gurupi. O Edital ainda não encontra-se disponível no site da Câmara e os interessados em participar o certame são obrigados procura-lo na sede da Casa de Leis. O valor da obra é de, aproximadamente, R$ 7 milhões, conforme noticiou o presidente da Casa em recente entrevista ao Portal Atitude.

por Wesley Silas

No Portal Transparência da Câmara Municipal encontra-se apenas o aviso de licitação assinado pela Suplente da Comissão Permanente de Licitação, Saionara Mileny Holanda Trindade e o demandante é o Fundo Especial da Camara Municipal de Gurupi.

Conforme o Edital, o certame destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa pelo critério de julgamento “menor preço”, em regime de empreitada por preço unitário, para início imediato.

Conforme o documento a abertura da Sessão está marcada para acontecer às 09h do dia 30 de março de 2020 na Sala da CPL, situado av. Goias n°2880, Centro, Gurupi-TO.

“O Edital e seus anexos encontram-se a disposição na sede da Câmara Municipal, situada na Av. Goiás, n° 2880, centro, Gurupi / TO, onde os interessados poderão examina-los e obter cópias de segunda a sexta-feira nos horários de 08 h as 12hs”, aponta o Aviso.

Confira AQUI o link da íntegra do documento.

R$ 3.7 milhões em Caixa

Conforme o Portal Transparência da Câmara Municipal de Gurupi, em 2020 o presidente da Casa, Wendel Gomides (PDT) conseguiu economizar e depositar numa conta do Fundo Especial da Câmara R$ 1.369,266,44 no dia 01 de janeiro de 2019 e no dia 27 de dezembro de 2019 R$ 1 milhão. Nos dois anos em que o vereador Valdônio Rodrigues (PSB) esteve na presidência, foram feitos três transferências para o Fundo, sendo o primeira no dia 02 de janeiro de 2018 no valor de R$ 344 mil, outra no dia 27 de dezembro 2018 no valor de R$ 1 milhão e a última no dia 28 de dezembro do mesmo ano no valor de R$ 25.266,44. Ao todo, a soma do fundo chega a 3.738.532,88.

Valor da obra

Em entrevista dada ao Portal Atitude no dia 17 de fevereiro, ou seja, três dias antes da publicação do Edital de Aviso de Licitação, o presidente da Casa, Wendel Gomides, informou que previsão de gasto com a construção do prédio de 2.840m² é de R$ 6,7 milhões. Para isso, ele terá o desafio de economizar R$ 3 milhões em 2020, do montante de R$ 9,4 milhões previstos para entrar nos cofres do Poder Legislativo Municipal de Gurupi.