Câmara de Gurupi continua gastando com combustíveis e veículos durante recesso da pandemia do COVID-19

Neste domingo, 19, apenas um dos 13 veículos usados pelos vereadores encontra-se no estacionamento da Câmara de Vereadores de Gurupi no momento de isolamento social e de campanhas #ficaemcasa.

por Wesley Silas

Os 13 vereadores de Gurupi tiveram nos últimos meses (dezembro e janeiro) 40 dias de recesso, depois trabalharam um mês e em seguida entraram em recesso novamente diante a pandemia do coronavírus e, mesmo diante as campanhas de isolamento social, os veículos e combustíveis adquiridos com o dinheiro do contribuinte continua rodando como nunca nas na cidade e zona rural no momento da contagem regressiva para as eleições. Neste domingo, 19, no estacionamento da Câmara de Vereadores, apenas o veículo do vereador Sargento Jenilson encontrava-se estacionado.

Equidade no processo eleitoral

Faltando, praticamente, três meses para as convenções partidárias e 6 meses e 11 dias para as eleições o uso dos veículos abastecidos quebra a equidade no processo eleitoral. Condutas como esta prejudica o processo democrático num sistema em que as propostas de campanha deixam de ser debatida e acaba predominando a influência do dinheiro e favores espúrios onde muitos apelam para alternativas ilícitas (cestas básicas, promessa de emprego, dinheiro em espécie, pagamento de água e energia, etc…) como alternativa para vencer a eleição.