Câmara de Gurupi assina ordem de serviço para construção da sede própria

Documento foi assinado na manhã desta quinta-feira (14) entre a Câmara Municipal de Gurupi e a empresa vencedora da licitação, Acauã LTDA.

Por Régis Caio

A assinatura da ordem de serviço para a construção da sede própria da Câmara Municipal de Gurupi contou com a presença do Presidente da Casa, Wendel Gomides, dos vereadores André Caixeta (PSB), Ivanilson Marinho (SD) e do responsável pela empresa que irá fazer a obra, Pablo Vinícius Muniz.

A construtora Acauã venceu a licitação para construção da sede do Poder Legislativo gurupiense e segundo o presidente da Casa de Leis, Wendel Gomides, as obras já começam na próxima semana. “Há quatro anos que nós vereadores temos economizado para chegarmos nesse momento tão importante para nosso município”, destacou.