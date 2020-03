Câmara de Gurupi aprova requerimento que solicita ao município Campanha de prevenção ao Coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

“Estamos pedindo ao Secretário Municipal de Saúde que faça esta campanha de conscientização e produza um levantamento de informações preventivas que possam ser levadas para a comunidade”, destacou o vereador André Caixeta.

Por Régis Caio

O mundo está em alerta em decorrência do Coronavírus (COVID-19) que vem afetando várias pessoas. Na manhã desta terça-feira (17) o assunto foi debatido na Câmara Municipal de Gurupi e na oportunidade foi apresentado um requerimento de autoria do vereador André Caixeta (PSB) em que solicita ao Secretário Municipal de Saúde a realização em caráter de urgência de uma Campanha de conscientização e prevenção ao Coronavírus no município gurupiense.

“Estamos pedindo ao secretário que faça esta campanha de conscientização e produza um levantamento de informações preventivas que possam ser levadas para a comunidade. Isto é um assunto que nos preocupa e esperamos que seja tomada esta medida em caráter de urgência, pois estamos assustados com a propagação desse vírus, que pode atingir várias pessoas”, disse o vereador Caixeta.

Projetos de Lei

Ainda durante a sessão foram apresentados dois Projetos de Lei (PL). Um de autoria do vereador Sargento Jenilson (PRTB) que institui a exigência de ficha limpa para nomeação nos cargos comissionados existentes nos órgãos de poderes executivo e legislativo municipal.

Já o outro PL foi apresentado pelo vereador Eduardo Fortes (PSDB) e que dispõe sobre a criação da Unidade de Pronto Atendimento do Idoso (UPAI) no município de Gurupi.