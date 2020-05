Câmara de Cariri do Tocantins autoriza abertura de crédito especial para combate ao Covid19 no município

Na noite desta terça-feira, 05, em sessão extraordinária, convocada pelo prefeito municipal, Júnior Marajó, a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, aprovou por unanimidade (9 votos), o projeto de Lei 02/2020 de autoria do poder executivo municipal, que dispõe sobre a criação “Ação de Apoio” no enfrentamento dos efeitos da pandemia do Covid19 e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde.

por Ceila Menezes

O PL libera a utilização de recursos do Fundo Municipal de Saúde, para investir em ações de enfrentamento à Covid-19, com verba estimada em R$ 653.369,15, sendo R$ R$ 140 mil oriundos de anulações do Fundo Municipal e R$ 513.369,15 oriundos de repasse da União.

A sessão foi realizada no plenário da Casa de Leis, atendendo as normas de segurança, determinadas pelo Ministério da Saúde, com uso de máscaras, por parte dos parlamentares e servidores, distanciamento entre os vereadores e uso de álcool em gel.

Além da autorização do PL, os vereadores indicaram ao prefeito, que seja realizada a contratação de uma equipe de profissionais para tratar diretamente sobre os casos suspeitos e confirmados no município, que seja montadas barreiras sanitárias no município, que seja realizada a desinfecção de Ruas e Avenidas da cidade com uso de hipoclorito, que seja aplicada multas à quem desobedecer as ordens de convivência já publicadas e determinadas pelo executivo municipal por meio de decretos.

O presidente da Casa da Leis, professor Ederson Soares, destacou a relevância da aprovação do projeto. “Esse PL tem como objetivo combater a pandemia do Covid19 em nossa cidade. Não foram medidos esforços por parte dos colegas, em reunir, e deliberar sobre o pedido de urgência do executivo. Essa também é uma forma da Câmara Municipal levar para a comunidade que os poderes legislativo e executivo estão unidos em prol do combate do Coronavírus em nosso município. A preocupação é de todos”, destacou o vereador.

Para o prefeito, Júnior Marajó, o momento é de união.

“A Câmara sempre nos atendeu. Esse PL vai nos permitir efetivar novas ações que vão reforçar o trabalho de enfrentamento em nosso município. Além disso, pedimos que a população faça a parte dela, que fiquem em casa, que mantenha o hábito de higienizar as mãos, que usem máscaras de proteção facial e que não aglomerar. Precisamos da compreensão, da união de todos neste momento. Já anunciamos algumas medidas e anunciaremos outras, mas é fundamental a compreensão da população”, disse o prefeito.

Até o final do dia desta terça-feira, o município de Cariri, que de acordo com o senso de 2015, conta com população de 4.178 habitantes, registrou 7 casos confirmados do Covid19, sendo destes, 1 recuperado com alta medica, outros seis em isolamento domiciliar com sintomas leves da doença. Além disso, o boletim epidemiológico do município informa 40 casos já descartados, ou seja, pacientes que foram testados e apresentaram resultado negativo para Covid19 e outros 12 casos suspeitos, já testados e que aguardam resultado do exame.