Caí número de casos de Covid-19 em Gurupi, mas ocupação hospitalar continua alta

Conforme o boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins deste domingo, 11, 89 pessoas encontram-se internadas em UTIs/Covid nos hospitais públicos e privados do Estado. Informou ainda que 56.943 pacientes estão recuperados, 13.096 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.009 pacientes foram a óbito.

O número de pacientes internados Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid) do Hospital Regional de Gurupi continua, praticamente, o mesmo de quando a pandemia estava no pico Gurupi. No dia 21 de agosto quando Gurupi registrou 26 óbitos, o Laboratório Central do Estado (Lacen), confirmou naquele dia 74 novos casos de Covid-19 e haviam seis pessoas internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid) do Hospital Regional de Gurupi. Neste domingo, 11, o número de óbitos passou para 50 e o número de novos casos de Covid-19 caiu para 18 neste domingo,11.

Confira a íntegra do Boletim Epidemiológico da Covid-19 no Tocantins deste domingo

Comparativo de novos casos de Covid-19 em Gurupi entre os primeiros 11 dias dos meses de setembro e outubro.

Data Número de casos em setembro Número de casos em outubro Dia 01 de agosto 37 novos casos 25 casos Dia 02 de agosto 07 novos casos 37 casos Dia 03 de agosto 16 novos casos 30 casos Dia 04 de agosto 09 novos casos 00 casos Dia 05 de agosto 79 novos casos 11 casos Dia 06 de agosto 42 novos casos 06 casos Dia 07 de agosto 13 novos casos 24 casos Dia 08 de agosto 16 novos casos 13 casos Dia 09 de agosto 28 novos casos 25 casos Dia 10 de agosto 74 novos casos 25 casos Dia 11 de agosto 39 novos casos 18 casos Total 360 casos 214 casos

Ocupação de leitos de UTIs Covid-19

Dados do boletim epidemiológico da Covid-19 mostram que apenas o Hospital Geral de Palmas encontra-se abaixo de 50% de ocupação. O Hospital Geral de Araguaína a ocupação chegou a 82%, no Hospital Geral de Palmas a ocupação de leitos de UTI Covid-19 Hemodiálise é de 75%, o Hospital Regional de Augustinópolis a ocupação é de 60% e o Hospital Regional de Gurupi em que o número de leitos de UTI Covid-19 subiu de 10 para 16, o número de ocupação é de 50%. Já ocupação dos leitos clínicos no Hospital Regional de Gurupi chegou a 75% neste domingo.



