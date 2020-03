“Cabe à Senadora ser mais respeitosa em suas palavras e cuidadosa em suas atitudes”, Gov. Mauro Carlesse sobre declarações da Sen. Kátia Abreu envolvendo emendas para saúde

A crise do Covid-1 foi o bastante para o surgimento de questionamentos sobre quais os parlamentares destinaram emendas para combater a pandemia no Tocantins, azedando o relacionamento entre a coordenadora da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional, Senadora Kátia Abreu (PP) e o governador Mauro Carlesse (DEM). “Estamos em um momento muito delicado no combate ao Coronavirus, momento este não propício para arroubos e discussões infrutíferas”, disse respondeu o governador ameaça de responder processo judicial por calúnia pela senadora Kátia Abreu (PP).

por Wesley Silas

A coordenadora da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional, Senadora Kátia Abreu (PP), se irritou considerou como caluniosas denuncias de que parte do 11 membros da bancada federal não teria destinado emendas para combater a epidemia do COVID-19 no Tocantins. Em resposta ela chegou a afirmar que irá ingressar com medidas judiciais contra o governador Mauro Carlesse (DEM).

Logo após as declarações da senadora, o governador Mauro Carlesse respondeu as acusações.

“Os rompantes dessa senhora são bem conhecidos na política do Tocantins. O resultado da última eleição foi um sinal claro de rejeição do eleitor aos seus métodos poucos convencionais”, disse.

Na nota ele defendeu que o Estado passa por um momento delicado no combate ao coronavírus e o momento não é “propício para arroubos e discussões infrutíferas, que em nada ajudarão na batalha contra o inimigo invisível. Principalmente, não realizar festas com inúmeros convidados em nossas casas no momento mais crítico dessa batalha, contribuindo com a proliferação do vírus, desobedecendo por completo as normas de isolamento determinadas pelas autoridades competentes”.

Para o governador, o comportamento da senadora como coordenadora da Bancada Federal, “demonstra a incapacidade total de articular junto ao Governo Federal ações em benefício do Estado”.

