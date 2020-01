Buscando o placar de futebol mais justo, VAR pode sofrer mudanças em 2020 Avalie esse post Avalie esse post

por Redação

O árbitro de vídeo, conhecido com VAR, foi sem dúvida nenhuma um dos principais personagens do ano de 2019 no futebol brasileiro. Segundo os dados oficiais da CBF, o uso do árbitro de vídeo teve um índice de 98,4% de assertividade, ou seja, um balanço extremamente positivo, principalmente por ser o primeiro ano utilizando a ferramenta. Ainda em relação aos números, segundo a entidade, os erros cometidos em razão da marcação de pênaltis, cartões vermelhos, impedimento e erros de identificação, caíram de 188 para 36, em comparação com o ano anterior. Contudo, ao contrário do que muitos imaginam, algumas equipes, jogadores e treinadores, criticaram a ferramenta durante o campeonato, acusando o sistema de afetar o placar de futebol em algumas partidas.

Realizando um balanço agora no final da temporada, a CBF ouviu cerca de 580 pessoas do meio do futebol, entre jogadores, equipe técnica e a direção dos clubes. O resultado da pesquisa apontou que em torno de 94% dos entrevistados entendem que o VAR deve ser mantido. Portanto, possíveis melhorias devem ser implementadas em relação ao tempo de execução das análises e o preparo dos árbitros para lidar com as situações do jogo, fazendo com que cada vez mais o sistema funcione visando um menor número de erros e possa assim, promover um resultado mais justo nas partidas nacionais.

Classificação do Campeonato Brasileiro 2019 – Quem volta à Série A em 2020?

Com a conclusão dos campeonatos nacionais, as 4 últimas equipes da Série A disputarão a Série B em 2020, e o mesmo acontece com os 4 primeiros colocados da divisão de acesso, que conquistam o direito de disputar a divisão de elite do campeonato brasileiro. Foram rebaixadas as equipes do CSA, Avaí, Chapecoense e o pela primeira vez, a equipe do Cruzeiro. O acesso foi garantindo pelo campeão da Série B, Bragantino, e por Sport, Coritiba e Atlético-GO. A classificação do Campeonato Brasileiro 2019 foi definida completamente apenas na última rodada, garantindo ainda mais emoção nos momentos finais. Você imagina quais são as equipes com mais rebaixamentos da Série A para Série B do Brasileirão? Confira abaixo:

América-MG (MG) – 6 rebaixamentos (1993, 1998, 2001, 2011, 2016 e 2018) Coritiba (PR) – 5 rebaixamentos (1989, 1993, 2005, 2009 e 2017) Santa Cruz (PE) – 5 rebaixamentos (1988, 1993, 2001, 2006 e 2016) Vitória (BA) – 5 rebaixamentos (1991, 2004, 2010, 2014 e 2018) Sport (PE) – 5 rebaixamentos (1989, 2001, 2009, 2012 e 2018) Avaí (SC) – 4 rebaixamentos (2011, 2015, 2017 e 2019) Criciúma (SC) – 4 rebaixamentos (1988, 1997, 2004 e 2014) Goiás (GO) – 4 rebaixamentos (1993, 1998, 2010 e 2015) Náutico (PE) – 4 rebaixamentos (1992, 1994, 2009 e 2013)

O Braga, após assumir uma parceria de peso com a Red Bull, tem se mostrado muito ativo no mercado de transações e promete ser uma grata surpresa durante todo o campeonato, uma vez que a equipe não participava da série principal há 22 anos, com sua última passagem em 1998.

