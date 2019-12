Buracos na pista | Motoristas devem redobrar atenção na BR-153 Avalie esse post Avalie esse post

A chegada do período chuvoso e a falta de manutenção na Br-153 após a rescisão unilateral do contratado entre DNIT com a empresa responsável pela manutenção e restauração no mês de novembro fizeram com que aumentassem os buracos, causando sérios prejuízos aos motorista. Em nota ao Portal Atitude, o DNIT comentou sobre as medidas que serão tomadas.

por Wesley Silas

O encanador Eudes Guerra saiu de São Paulo prestar serviço em Divinópolis (TO) e, para não colidir em um carrega, caiu em um buracos no Km 650 da BR-153, próximo a Gurupi.

“Estamos vindo de São Paulo para instalar um aquecedor solar em Divinópolis (TO) e um maravilha de buraco que o governante deixa na rodovia federal furou os dois pneus do meu carro”, disse.

Segundo ele os buracos estão presentes em toda rodovia. “Há vários buracos na estrada e no meu caso não tive como desviar porque vinha uma carreta e o meu carro caiu dentro do buraco”, completou.

O Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins, Eduardo Suassuna Nóbrega, informou ao Portal Atitude que o órgão tinha até novembro passado empresa contratada para manutenção e restauração deste segmento da BR-153/TO, porém a mesma não estava desenvolvendo os serviços conforme o esperado, razão pela qual o DNIT abriu processo de apuração de responsabilidade em desfavor dessa empresa e está tomando as providências para rescisão unilateral desse contrato de prestação de serviços de manutenção.

“A fim de corrigir tal situação, este DNIT contratou nova empresa para conservação deste segmento, que está tomando as providências cabíveis visando corrigir tal situação”, informou.

Prazo para início da manutenção e restauração

O Engenheiro da Superintendente Regional do DNIT, Péricles Lôbo, garantiu que “a partir da segunda quinzena de dezembro deste o trecho da rodovia mencionada foi contemplado com contrato de Manutenção/Conservação, onde a empresa contratada já está realizando os serviços de tapa buracos ao longo da rodovia e segundo informações da Unidade Local do DNIT em Gurupi, a previsão é que até antes do Natal todos os buracos estejam tapados. A medida que surgirem novos buracos, a empresa contratada irá tampa-los”, disse.