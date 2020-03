Buracos na 153: DNIT informa que providências cabíveis estão sendo feitas para corrigir tal situação Avalie esse post Avalie esse post

Por Régis Caio

Neste último final de semana um acidente de trânsito foi registrado na BR-153, entre Cariri e Gurupi. Um caminhão tombou após desviar de um buraco na rodovia. Nas redes sociais várias pessoas reclamaram da situação da rodovia que está cheia de buracos no trecho da região sul.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) informou ao Portal Atitude que possuía, até novembro passado, uma empresa contratada para manutenção e restauração deste segmento da BR-153, no sul do Estado, no entanto, por desempenho abaixo do esperado, o DNIT abriu processo de apuração de responsabilidade em desfavor dessa empresa e está tomando as providências para rescisão unilateral desse contrato.

“A fim de corrigir tal situação, o DNIT contratou nova empresa para conservação do segmento entre Aliança do Tocantins e Talismã (segmento este que passa por Gurupi), que está tomando as providências cabíveis visando corrigir tal situação. A operação tapa buracos já começou, o que pode ser comprovado em visita ao segmento.

Como a região está em período de chuvas, o DNIT está fazendo a operação tapa buracos no segmento entre Aliança do Tocantins e Gurupi. Após o final do período chuvoso, o DNIT adotará as providências necessárias visando a restauração do segmento entre Aliança do Tocantins e Cariri do Tocantins”, informou Departamento.