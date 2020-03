BRK não emite faturas de fevereiro e Procon Tocantins recomenda normalizar serviço para evitar acúmulos de débitos Avalie esse post Avalie esse post

O Procon Tocantins notificou a BRK Ambiental, nesta sexta-feita, 06, por deixar de gerar as faturas do mês de fevereiro, alegando que a medida foi necessária para avaliar os impactos da Lei Municipal nº2.540/2020 que reduziu o valor da tarifa de esgotamento sanitário, de 80% para 40% em residências e para 50% em estabelecimentos comerciais, industriais e órgãos públicos.

Por Luciene Lopes

De acordo com o superintendente do Procon Tocantins, Walter Viana, a suspensão para a emissão das faturas pode acarretar um acúmulo de débitos para o consumidor, levando a sociedade a um endividamento.

“O que nos deixa apreensivos é que a maioria das famílias palmenses não tem um planejamento financeiro que comporte dívidas extras, como essa que poderá advir da BRK e essa medida poderá trazer um transtorno coletivo”, avaliou reforçando que a recomendação do Procon à fornecedora de água é que as faturas sejam enviadas, normalmente, para a casa dos consumidores com a cobrança das taxas conforme a lei em vigor,

Atendimento

O Procon Tocantins funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e está localizado na quadra 103 Norte ACNO-02 Av. LO 02, lote 57/59, Palmas/TO. O atendimento também pode ser feito por meio do Disque Procon 151, o Whats Denúncia (63) 9216-6840, ou ainda junto aos núcleos https://procon.to.gov.br/institucional/nucleos-regionais/