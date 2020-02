BRK diz que não houve ineficiência no trabalho feito pela empresa no tratamento do esgoto e poluição do lago em Palmas Avalie esse post Avalie esse post

“Todo esgoto que chega é tratado e, primeiramente, removemos a matéria orgânica. Quando esse esgoto chega ao manancial não causa nenhum dano ao meio ambiente*,disse a gerente de Operações da BRK, Sandra Leal à comissão de Administração da Câmara Municipal de Palmas.

Por Redação

Com ampla participação popular – plenário e galerias lotadas – a Comissão de Administração da Câmara Municipal de Palmas realizou reunião pública na quarta-feira, 19, cujo debate principal foi os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, ofertados pela empresa BRK Ambiental, na cidade de Palmas.

O encontro contou com a participação de membros de diversos órgãos de fiscalização, representantes da sociedade civil organizada, como também dos executivos da concessionária, que explanaram sobre a captação e o tratamento de esgoto no município.

A BRK ambiental foi representada pelo seu Diretor Presidente, Thadeu Pinto, que compareceu acompanhado por vários membros da equipe técnica.

“É importante a participação da Câmara Municipal na fiscalização de nossos serviços, seja diretamente em visitas “in loco” nas nossas instalações ou por meio de encontros como esse, que são muitos importantes para que possamos aperfeiçoar nossos serviços”, discorreu o diretor.

Na sequência, a Gerente de Operações da empresa, Sandra Leal, fez uma breve apresentação a respeito de como funciona as operações da concessionária.

“Nosso sistema de tratamento de esgoto conta com três estações de tratamento e, também temos 25 estações elevatórias, que captam e levam esse esgoto até a estação para fazer o tratamento. Todo esgoto que chega é tratado e, primeiramente, removemos a matéria orgânica. Quando esse esgoto chega ao manancial não causa nenhum dano ao meio ambiente” pontuou a gerente, para logo depois, concluir: “Ao longo do tempo, foram feitos investimentos em produtos químicos e tecnologias para melhor o tratamento desse esgoto. Já fizemos diversas melhorias para corrigir o problema do odor na região do Bertaville, onde se encontra uma de nossas estações. Essa situação não está relacionada à ineficiência do trabalho feito pela empresa, não é isso! temos todas as licenças de operação e outorga de lançamento e mais, fazemos o controle antes e depois desses lançamentos – são feitas análises da água periodicamente e enviadas para Agência Nacional de Águas (ANA). Todos os parâmetros que são estabelecidos na outorga estão sendo cumpridos”, afimou a técnica.

O autor do requerimento da reunião, Filipe Fernandes (DC), Presidente da Comissão de administração, cobrou solução rápida para solucionar o problema. “Não podemos mais somente sentar e discutir essa situação simplesmente para alcançar mídia. Temos que encontrar uma solução rápida, o mais breve possível, pois estamos vendo nossas águas serem contaminadas por tudo que não presta, desde fezes de fossas sépticas a produtos químicos que são despejados pela BRK. Fico muito triste com o que esta acontecendo com moradores do setor Bertaville, que sofrem com mau cheiro diário, sem condições mínimas para viver com dignidade. Enquanto isso, essa empresa tem faturamento milionário e nada faz para resolver essa situação”, denunciou Fernandes.

No final da reunião, a comunidade teve espaço para fazer perguntas aos executivos da BRK sobre diversas questões relacionadas ao trabalho da empresa. O diretor da Companhia respondeu aos questionamentos, negando qualquer responsabilidade na poluição do manancial. “Nós não contribuímos com a poluição desse lago, uma vez que operamos dentro das normas que são colocadas pela legislação. Temos técnicos capacitados que fazem as análises de processo. Já o controle é feito por laboratório contratado. Diante disso asseguro que temos total idoneidade”, garantiu o executivo.