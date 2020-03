BRK Ambiental segue cronograma de obras da rede de esgoto em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Concessionária fará interdição parcial em algumas ruas e avenidas para execução das obras

Por Redação

As obras de ampliação da rede de esgotamento sanitário continuam em Gurupi. De 2/3 e 6/3 as frentes de obras trabalham na implantação da rede coletora de esgoto e por isso, algumas vias serão interditadas. As equipes da concessionária já concluíram a instalação de mais de 20 mil metros de rede de esgoto em Gurupi. Ao todo, esta fase do projeto contempla a construção de 51 mil metros de rede de esgoto em várias regiões da cidade, beneficiando mais de 9 mil pessoas.

Esta etapa das obras para ampliação do atendimento com coleta de esgoto em Gurupi tiveram início em setembro de 2019 e começou pelos bairros Parque Primavera e Setor Novo Horizonte. Álem Felipe da Silva, engenheiro responsável pela Operação da BRK Ambiental em Gurupi, destaca os benefícios do esgotamento sanitário para a população. “Todos nós ganhamos em qualidade de vida. A rede de coleta de esgoto representa o fim das fossas sépticas e está diretamente relacionada à melhores índices de saúde, de produtividade e também de valorização imobiliária.”

Álem Felipe explica que as obras estão sendo realizadas em regime especial, com a abertura e fechamento das valas sempre ao fim do dia de trabalho. A proteção das áreas até a recuperação do asfalto no local também será realizada para evitar acidentes e maiores transtornos. “Em função do período de chuvas intensas, estamos fazendo reparos paliativos em alguns locais, mas a recuperação total e definitiva das vias será realizada assim que tivermos um período de estiagem que permita obras de calçamento e asfalto”, ressalta.

Interdição de vias

As obras, que irão interromper o trânsito durante alguns períodos do dia em vias movimentadas, tiveram seu cronograma apresentado para órgãos municipais de tráfego e também para outros órgãos públicos e entidades representantes de comerciantes e lojistas. O trabalho de aviso também incluirá a comunicação a todos os moradores de vias interrompidas. Todas as novidades sobre o assunto serão informadas pela concessionária através de seus canais de comunicação.

Para mais informações, os clientes podem buscar a loja de atendimento da BRK Ambiental em Gurupi, localizada no “É pra Já”, ou ainda o site www.brkambiental.com.br. As obras devem seguir por doze meses e todo o cronograma será divulgado semanalmente pela BRK Ambiental em suas redes sociais, com os trechos que estão recebendo trabalhos das equipes de obras na semana, bem como quais são os desvios de trânsito autorizados.

Confira o cronograma de obras da rede de esgoto e vias que serão interditadas:

Gurupi

Data: 2/3

Locais: Rua Manoel da Rocha entre São Paulo e Amazonas; Av. São Paulo, entre rua Manoel da Rocha e Rua dep. Jose de Assis; Rua Dep. Jose de Assis entre Av. São Paulo e Amazonas.

Horário: 7h00 às 18h00

Data: 3/3

Locais: Av. Amazonas, entre rua Manoel da Rocha e Rua Dep. José de Assis; Rua Manoel da Rocha entre Av. Amazonas e Av. Mato Grosso; Av. Amazonas entre Rua 10 e 19; Av. Amazonas entre rua Dep. Jose de Assis e Rua Eng. Bernardo Sayão.

Horário: 7h00 às 18h00

Data: 4/3

Locais: Rua 19 entre Av. Amazonas e Av. Mato Grosso; Av. Mato Grosso entre rua 19 e 10.

Horário: 7h00 às 18h00

Data: 5/3

Locais: Rua 10 entre Av. Amazonas e Av. Mato Grosso; Av. Mato Grosso entre rua 10 e 9; Rua 19 entre Av. Amazonas e Av. Mato Grosso.

Horário: 7h00 às 18h00

Data: 6/3

Locais: Av. Mato Grosso entre rua 19 e 20; Av. Mato Grosso entre rua 10 e 19; Av. Mato Grosso entre rua 21 e 20.

Horário: 7h00 às 18h00