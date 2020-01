BRK Ambiental repete 08 vezes mesmo procedimento, reclama empresário sobre buraco, lama e interdição de Rua em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Oitava vez no mesmo lugar. Empresário reclama das infindáveis obras das BRK Ambiental em Gurupi na Avenida Maranhão, esquina com a Rua 04. No local trabalhadores mergulham na lama sem equipamento de proteção. Na esquina da Rua 03 a empresa abriu mais uma vez a pavimentação asfáltica para substituir tubulação e na Avenida A do Park dos Buritis morador reclama do perigo de uma também de bueiro exposta com vazamento de água.

por Wesley Silas

Mais uma vez a BRK Ambiental, concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto de Gurupi é alvo de reclamações de seus usuários. Uma delas são os constantes abertura e fechamento de valas com interdição do transito na Avenida Maranhão. Segundo o empresário Marcelino Barboza, apenas na frente do seu comércio a empresa já interditou, aproximadamente, 08 vezes nos últimos três meses.

“Desde o final do mês de novembro de 2019 eles vem abrem e fecham os buracos, depois do ano novo ele vieram e arrebentaram novamente, passa uma ou duas semanas depois eles retornam e abrem novamente o buraco. Ai, retornam e repetem o mesmo serviços. Entendeu? A reincidência são muitas e desta vez eles disseram que estão colocando um cano para interligar a Avenida com a Rua. É muita lama e a situação encontra-se insuportável”, disse Marcelino na quinta-feira, 23.

Em nota, a BRK Ambiental informou que a empresa iria recuperar a área agredida com a obra.

“A BRK Ambiental esclarece que realiza no local a mudança do local de redes de distribuição de água. A recuperação total do asfalto está sendo prejudicada em razão das fortes chuvas. A empresa fará nesta sexta-feira uma recuperação paliativa do local. A recuperação total e definitiva será realizada em dois dias após o término das chuvas. Qualquer cliente que tenha dúvidas, pode entrar com a empresa através do telefone 0800 6440 195”, informou a BRK.

Condições de trabalho

No local, foi flagrado trabalhadores mergulhando na lama da vala, sem equipamentos de proteção. Para o professor em Segurança do Trabalho, Gilberto Correia, a empresa teria falhado por falta de equipamento adequado.

“Para todo tipo de atividade profissional existe equipamento de segurança adequado. Creio também que todos os trabalhadores são treinados e deveriam cobrar, caso não tenha, equipamentos adequados ou observar os procedimentos para cada atividade. Embora seja uma ação emergencial, em que o imprevisto acontece, ao fazer mergulho como mostra o vídeo, pode trazer danos irreparáveis a saúde do trabalhador, até mesmo aos que estão dentro da cratera sem a devida roupa impermeabilizante”, disse.

Tampa de concreto da BRK poderá provocar acidente

Na Avenida A, do Park dos Buritis, o advogado Diogo Naves, reclamou do perigo da tampa de concreto da tubulação de água e do desperdício de água.

“Desde o dia 17 de janeiro a uma tampa de concreto de tubulação de água da BRK Ambiental permanece aberta no meio de uma das pistas e, obviamente, veículos irão trafegar sobre ela porque fica próximo a rodovia que liga Gurupi a Dueré e agora estourou o encanamento com grande desperdício de água”, disse.