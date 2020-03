BRK Ambiental realiza programação especial na Semana da Água em seis municípios do TO Avalie esse post Avalie esse post

Atividades começam em Araguaína nesta segunda-feira, 16/3, e seguem até o dia 21/3 em outros cinco municípios. Confira a programação.

Por Redação

A programação da Semana da Água, promovida pela BRK Ambiental, contará com atividades em seis municípios do Estado, a partir do próximo dia 16/3. A ação voltada principalmente para o público infanto-juvenil e famílias, contará com o caminhão palco do Sesc com apresentações de escolas e ações de recreação ambiental, além de brinquedos como tobogã, chute ao gol, basquete, mesa de pebolim, tênis de mesa e jogos de tabuleiro com foco no Meio Ambiente.

A primeira cidade a receber a programação será Araguaína, Norte do Estado, onde o caminhão palco estará na Via Lago, de 16 às 22h, no dia 16/3. A ações na cidade seguem com o Teatro nas Escolas com a apresentação da peça “Tem um rio na biblioteca”, que será realizada nas Escola Municipal Cesar Belmino B. Evangelista (18/3), Escola Municipal Domingos Souza Lemos (19/3) e Escola Municipal Francisco Bueno de Freitas (20/3). Serão realizadas três apresentações em casa escola.

Ainda em Araguaína, de 16 a 20/3, o ônibus do projeto Livro nas Praças estará no Parque Cimba, de 14h às 20h. O ônibus biblioteca conta com cerca de 2 mil livros disponibilizados para empréstimos gratuitamente para a população. O objetivo do projeto é incentivar o hábito da leitura ampliando o acesso da população à espaços de leitura e oferecendo empréstimos de livros.

“Teremos uma semana intensa, com uma programação ampla e que tem como foco levar ações de educação ambiental para a população. Deste modo, a BRK Ambiental reforça o seu compromisso com o desenvolvimento social das comunidades onde atua. Pois entendemos que o nosso papel vai além da oferta dos serviços de fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto”, destaca Pedro Gobbo, responsável operacional da BRK Ambiental em Araguaína.

Outros municípios

As atividades da Semana Água, com a presença do caminhão palco do Sesc, também serão realizadas em Colinas do Tocantins (17/3), na Praça João XXIII das 16 às 22h; Paraíso do Tocantins (18/3), na Praça José Torres, também de 16 às 22h; Gurupi (19/3) no Parque Mutuca, de 16h às 22h; Porto Nacional (20/3), na Praça do Centenário de 16 às 22h, e em Palmas (21/3), na Escola E. Maria dos Reis Alves Barros, no Taquari, de 8h30 às 11h30.

Semana da Água

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 1992, o Dia Mundial da Água (22/3) em face da importância da água para a sobrevivência da humanidade. A data visa ampliar a discussão sobre esse tema e conscientizar a população sobre a necessidade urgente de preservar esse recurso.

